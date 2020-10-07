泰國卜蜂集團規畫入股日盛金、成為持股24.09％大股東，並向金管會送件申請。不過，金管會宣布，由於卜蜂提出的「產金分離」配套措施有疑慮，已於9月30日正式駁回申請，成為2009年通過「產金分離」原則後，首度駁回產業欲入股金控申請案例。

日盛金目前2大股東為日本新生銀行持股35.49％、香港建群投資持股24.09％，後者屢傳欲脫手持股多年，今年市場傳出泰國卜蜂集團擬承接香港建群投資持股、成為日盛金大股東，金管會主委黃天牧8月31日受訪時，證實已有業者針對股權處理送件進行審查。

銀行局長莊秀媛表示，泰國卜蜂集團海外子公司CT SUNRISE於8月遞件申請，規畫在海外100％收購香港建群投資，藉此間接持有日盛金24.09％股份。雖然CT SUNRISE有提出產金分離配套措施，但因執行可行性仍有疑慮，最終仍認為不符產金分離原則而駁回。

至於此案先前被外界認為存有陸資疑慮，莊秀媛則表示，經查最終受益人泰國卜蜂集團並無陸籍人士、亦無陸資持股，且CT SUNRISE有出示聲明書，證明資金來源為自有資金、母公司無陸資持股，因此申請案並非因為陸資問題而遭駁回。

莊秀媛指出，產金分離原則自2009年以來已實施多年，原則的落實在於大股東適格性審查，目前維持此既定政策不變，持股超過10％就必須接受審查，意即並不歡迎產業持股金融業超過10％。

(時報資訊)