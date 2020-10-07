「國慶颱」昌鴻持續發展，最快今天內增強為中颱！未來受槽線牽引，路徑大勢底定，周五（9日）轉彎後，將直接朝東北方快速離開，不僅對台灣無影響，連日本都躲過一劫。但颱風不來，對已陷入窘境的水情更是雪上加霜，不少氣象專家紛紛發出警告，「今年冬天恐嚴重缺水」。

中天新聞台氣象主播戴立綱指出，今年第14號颱風昌鴻，周五晚間受北方槽線牽引，大迴轉後將往東北方移動，對台灣威脅解除、連暴風圈都掃不到日本陸地，且進入高緯度地區後，環境更不利其發展。

戴立綱提醒，這兩天早晚天氣涼，穿著應注意保暖，長輩清晨外出運動也要注意。今、明兩天白天氣溫回升，到了周五東北風增強，迎風面北部「飄雨溫降」。

國慶日當天，桃園、大台北、基隆、宜蘭一大早有短暫雨；若往新竹以南走，天氣大致晴朗；花蓮、台東雲量多。下周一（12日）鋒面接近，天氣再度不穩定。

戴立綱憂心，颱風、梅雨雖是兩大天然災害，卻也是台灣主要降水來源，結果今年都不明顯，萬一11月仍沒有系統接近，「我們全台將面臨嚴重缺水問題！有水當思無水之苦。」

(中時新聞網)