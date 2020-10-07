美國總統川普確診新冠肺炎，為美國大選增添變數，但他經過3天入院治療，就戴著口罩離開華特里德國家軍事醫學中心，並返回白宮，也預告很快就會重回「選戰節奏」。對此，「立院新戰神」藍委陳玉珍則稱，「我覺得川普真的很值得讓人家佩服...」。

僅住院短短三天，川普火速出院返回白宮繼續他的競選行程。有分析師指出，川普此舉恐將適得其反，因為這凸顯他並未嚴肅看待新冠病毒帶來的風險。正當白宮再添如發言人等多位職員確診之際，媒體也捕捉川普回白宮不久後，就立刻脫下口罩的畫面，隨後在推特上表示，感覺自己已經免疫了。

對此，陳玉珍在政論節目「新聞面對面」中談到，這件事情可以看出川普這個人個性真的很執著、真的很堅毅不拔，還可以拍照、出去晃一圈 ，從他過去曾經破產後來又變成一個成功商人，更可見他的毅力很強、政治狂熱也超乎常人。

另外，陳玉珍分析，「看川普在中美貿易戰時，有時候一下子說加25%關稅，一下又說沒事，就可看出他不按牌理出牌，這是很符合他選民口味，現在表現出即使生病，還是這麼堅強為國家工作，接著很快生龍活虎，再創造奇蹟，就是很美國的英雄主義，這件事對川普事實上是加分的。」

(中時新聞網)