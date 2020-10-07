國聯分區系列賽7日由勇士、馬林魚揭幕，久違季後賽的馬林魚派出阿坎塔拉(Sandy Alcantara)登板先發，被勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)擊出首打席全壘打。勇士7局下打出大局，單局雙轟灌進6分，終場以9-5打敗馬林魚。

阿坎塔拉開場兩顆四縫線都在好球帶邊緣，但小阿庫尼亞第1球打出界外，第2球就揮成陽春炮，帥氣甩棒。小阿庫尼亞以22歲又293天之齡，成為史上最年輕在季後賽擊出首打席全壘打的人。他是2018年新人王，去年拿下盜壘王，今年則有生涯最高的0.987攻擊指數。

7局下，勇士連續安打攻占一二壘，這時候阿坎塔拉才被換下，他前6局已經用掉90球。馬林魚還領先1分，換投之後立刻被敲安追平，接著勇士捕手達諾(Travis d'Arnaud)轟出3分彈超前比分。馬林魚趕緊換投卻又被史旺森(Dansby Swanson)轟出2分彈！

阿坎塔拉前6局失3分表現不錯，但是第7局兩分責失也算他的，總計失5分吞敗。勇士與馬林魚曾因小阿庫尼亞觸身球事件結怨，不料此戰第3局阿坎塔拉又對小阿庫尼亞投了觸身球！他賽後解釋是因為捕手喜歡配內角球對付小阿庫尼亞，不過小阿庫尼亞創紀錄又贏球，也算是成功復仇。

(中時新聞網)