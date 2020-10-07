今年因新冠肺炎疫情關係，茶葉業者今年營業額比去年同期約下降二到三成。農糧署長胡忠一認為，若國際觀光旅遊低迷成常態，陸客也不來觀光，銷售市場得力求轉型。

胡忠一昨表示，今年因新冠肺炎疫情關係，國外觀光客不能來台，過去外國觀光客來台時，多少會購買台灣茶；台灣民眾出國時，也會帶茶葉當伴手禮。然而，在疫情影響下，業者今年營業額比去年同期約下降二到三成。所以，農糧署決定輔導台灣15家茶莊，搶攻精品百貨通路市場。

據《中評社》報導，受到疫情及邊境管制影響，海外觀光客進不來，今年台灣茶整體產值預估衰退三至四成，台灣茶產值年均約新台幣75億元，今年可能蒸發約30億元，對台灣茶銷售是重大損失。台灣產茶量去年共1萬4637公噸，外銷達9461公噸，比例占七成，若國際疫情無法趨緩，台灣茶外銷量無法提升，國際旅客也進不來，台灣茶產值恐難恢復過往水準。

胡忠一也提到，過去台灣茶吸引許多海外旅客採購，其中以中國大陸、日本旅客為大宗，今年遭遇旅客銳減、陸客歸零，讓台灣茶在觀光產值這塊減少許多。他認為，若國際觀光旅遊低迷成為常態，陸客不再到台灣觀光，這塊銷售市場就必須力求轉型。

(中時新聞網)