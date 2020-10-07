京城銀(2809)受惠利息及手續費淨收益穩健成長，配合金融資產帳面價值回沖及處分利益挹注，帶動2020年9月及第三季自結稅後淨利同步躍升，分別衝上6.82億元、16.98億元，雙創歷史次高。累計前三季稅後淨利36.84億元、每股盈餘3.29元，雙創近3年同期高點。

京城銀公布9月自結淨收益達10.59億元，月增52.28％、年增達1.2倍。稅前獲利7.13億元，月增46.82％、年增67.75％，稅後淨利6.82億元，月增53.15％、年增達82.58％，稅前每股盈餘（EPS）0.64元、稅後每股盈餘0.61元。

其中，京城銀9月自結利息淨收益4.53億元，月減0.3％、年增15.61％。手續費淨收益1.51億元，月增27.44％、年增25.27％。其他收益4.54億元，月增達2.72倍、較去年同期虧損0.33億元大幅轉盈，主要受惠金融資產減損利益回沖及處分利益挹注。

合計京城銀第三季自結淨收益創28.5億元新高，季增51.95％、年增47％。稅前獲利18.11億元，季增31.83％、年增26.02％。稅後淨利創16.98億元次高，季增55.39％、年增35.21％，稅前每股盈餘1.62元、稅後每股盈餘1.52元。

其中，京城銀第三季自結利息淨收益13.58億元，季增7.97％、年增15.55％，手續費淨收益4.1億元，季減18.18％、但年增8.65％。其他收益達10.81億元，季增達8.33倍、年增達2.17倍，主要受惠金融資產減損利益回沖及處分利益挹注。

累計京城銀前三季自結淨收益62.87億元、年減0.73％，但稅前淨利42.13億元、年增達80.08％，稅後淨利36.84億元、年增達81.8％，稅前每股盈餘3.76元、稅後每股盈餘3.29元，優於去年同期2.05、1.78元，均創近3年同期高點。

其中，京城銀前三季自結利息淨收益38.52億元、年增9.09％，手續費淨收益14.22億元、年增2.11％，維持穩健成長。但其他收益10.12億元、年減28.17％，主因新台幣強升致使匯兌收益年減90.45％、以及認列金融資產減損高於去年同期影響。

京城銀表示，台灣總體經濟持續回升，9月經季調後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連3月呈現擴張，非製造業經理人指數（NMI）亦連4月維持擴張，帶動京城銀整體放款餘額維持穩健成長，第三季利息淨收益顯著「雙升」，且資產品質仍維持高水準表現。

展望後市，京城銀認為金融科技（FinTech）已成主要趨勢，但延伸出的智慧財產權問題亦成為潛在風險。為降低發展過程中伴隨而生的風險，京城銀於今年啟動智慧財產管理，並於9月通過資策會科法所的TIPS診斷暨整備度報告審查，首開金融業之先。

同時，京城銀與全台首家B型企業綠然公司發起「點亮無窮希望計劃」，客戶只要將紙本帳單轉為電子帳單，每轉換1份京城銀即捐助100元，每累積100份電子帳單，綠然即須為1戶貧窮弱勢家庭提供更換節能燈具服務，透過紙本帳單數位化同步照顧弱勢族群。

(時報資訊)