金管會公布國銀最新獲利狀況，2020年8月稅前獲利281.1億元，月減12.1％、年減16.3％，累計前8月稅前獲利2245.2億元、年減13.5％。其中，海外分行因頻頻踩雷，在各類分行中衰退幅度最大，8月、前8月稅前獲利分別年減達74.4％、50.3％。

國銀8月稅前獲利僅中國大陸分行維持成長、達5.6億元，月增14.6％、年增達1.14倍。國際金融業務分行（OBU）億元，月減8.1％、年減19.4％。國內總分行182億元，月減11.3％、年減6.5％，海外分行僅8.5億元，月減達51.5％、年減達74.4％。

累計國銀前8月稅前獲利，亦僅中國大陸分行維持成長，達38.9億元、年增26.9％。OBU以704.6億元、年減0.4％居次。國內總分行1358.4億元、年減13.4％，衰退幅度較前7月14.4％收斂。海外分行143.2億元、年減達50.3％，衰退幅度較前7月47.1％持續擴大。

銀行局副局長黃光熙表示，中國大陸分行在各類分行中表現一枝獨秀，主因投資與其他淨收益增加、以及備抵呆帳提列較去年同期減少。至於海外分行獲利明顯衰退，主因利息淨收益減少，以及增提備抵呆帳準備，8月增提月增7.5億元、前8月更年增達99億元。

由於新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，使海外授信客戶營運財務周轉困難，國銀海外分行對此增提呆帳準備，使海外分行6月出現虧損、獲利明顯衰退。黃光熙指出，彰銀、中信、王道銀因分別在美國及英國、新加坡、香港等地踩雷，8月海外分行逾放比均超過1％。

國銀截至8月底總放款餘額31.09兆元、月增1964億元，逾放金額755億元、月減24億元。逾放比0.24％，月減0.01個百分點、年增0.01個百分點。備抵呆帳覆蓋率567.03％，月增20.24個百分點、年減27.94個百分點，但整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)