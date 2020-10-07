健身器材廠喬山(1736)9月合併營收30.67億元，為史上第三高，年增43.7%，隨著第4季健身器材的旺季來臨，今年家用器材的高營收成長將會延續到年底，商用市場需求也已逐漸回溫，法人指出，喬山將複製往年的經驗，第4季營運動能將攀高峰。

喬山自4月份起家用健身器材營收持續強勢成長，北美電商訂單爆量，再加上進入產業旺季，9月營收年增126%。新併購之的日本富士醫療器9月日本孝親節銷售亮眼，在活潑的行銷活動加溫下，銷售金額大幅揚升，單月營收達到新台幣7.2億。

另外，商用市場方面，目前全球大部分的健身房皆已重新開放會員入場運動，以全球最大的星球連鎖健身房(Planet Fitness)為例，目前已開放旗下1950家場館，約佔其整體場館95%，雖疫情威脅仍在，但在健身房採取較嚴格的防疫措施要求下，目前約有70%~85%的會員回到健身房運動，顯現市場對於到健身房的運動的需求並未因疫情而停止；也會因為疫情的和緩，逐漸恢復原本的成長軌道。喬山商用健身器材營收穩健回升，9月雖仍未達到去年水準，但也繳出了月增25% 及季增45%的成績單。

喬山在9月23日推出的[email protected]家用線上課程產品，請來高知名度形象清新的球后戴資穎代言，以新穎的運動概念搭配時下最夯的網路社群及影音串流科技，不僅能讓使用者透過薄型智能鏡在虛擬教練的指導下鍛煉身體，還可以有提示功能引導改善，並可在社群媒體和朋友一起互動享受，甫上市就已引起許多關注，並且與另一產品 [email protected] 雙雙得到日本設計大獎 “2020 Good Design Award”。

(時報資訊)