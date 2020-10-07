金管會通過對法國巴黎人壽台灣分公司處分案，指出該分公司在辦理國外投資業務時，因未審慎評估導致投資總額超出法定限額，由於超限幅度不大，故依違反保險法規定裁罰100萬元，為該條法令明定的最低罰鍰。

據保險法第146-4條規定，保險業資金可透過外匯存款、國外有價證券、經金管會核准的保險相關事業進行國外投資，投資總額上限則由金管會視各保險業經營狀況核定，最高不得超過保險業資金的45％。

保險局副局長張玉煇表示，法巴人壽台灣分公司獲准的國外投資上限為30％，但去年11月加碼投資時未準確估算出潛在評價增值利益及孳息金額，在預估緩衝空間不足下，使得加碼後的國外投資總額一度達30.88％、超限約0.88個百分點。

張玉煇表示，由於法巴人壽台灣分公司超限幅度不大，且已將國外投資總額降至30％以下、符合規定要求，故依法裁罰最低罰鍰100萬元，呼籲保險業辦理國外投資須留意不要超過法定額度上限，否則依法可裁罰100萬元至1000萬元不等罰鍰。

(時報資訊)