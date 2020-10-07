桃園中壢區，一間婦產科林姓醫師曾獲媒體評選為百大良醫，遭妻子踢爆在自家診所手術檯麻醉女病患後，趁著對方不省人事性侵得逞，而被害人慘遭蹂躪卻渾然不覺。由於，林姓醫師每次從手術室步出都氣喘吁吁，讓妻子懷疑他與女病患有染，在手術室裝設監針孔攝影機，竟意外發現丈夫惡行，於是報警逮人。

據《鏡週刊》報導，整起事件為一名外籍移工，因陰道內有不明分泌物，獨自前往林醫師診所就醫檢查，卻意外發現已懷孕，女移工因此擔心影響在台工作，甚至可能遭遣返，當下便決定墮胎，林醫生便要她跟著護理師，也就是林醫師的女兒至2樓手術室，準備進行人工流產。

該名移工依照指示更換手術服後，褪去褲子躺在手術檯上等待，林醫師也分次替她注射麻醉藥等藥劑，見她仍有意識，便多次問她「有一點點想睡嗎？」此時，護理師女兒因內急暫且離開手術室，林醫師見該名移工麻醉已起作用，便拿了手術檯一塊藍色布幔掩蓋她的臉，並降低手術檯以利方便性侵。

期間，他不僅褪去自己的褲子大膽逞慾，也掀開女患者的上衣，親舔對方的胸部，甚至不時低頭舔舐被害人私密處。期間，手術室電話突然響起，本以為他會就此罷手，不料，掛上電話後又持續地蹂躪該名患者，整個過程長達15分鐘，卻讓他3度性侵得逞。不久後，他女兒便返回手術室，林醫也若無其事地為女患者進行引產，行為極其變態。

由於，林妻多次發現丈夫從手術室步出都氣喘吁吁，因此懷疑與女病患有染，裝上針孔攝影機後，卻意外發現丈夫的惡行，令她震驚不已，深怕還有其他女患者受害，於是報案揭發這起事件，林醫犯案後已廢除醫師執照，高院日前也依乘機性交罪，判3年10個月定讞。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113

(中時新聞網)