小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（7日）財經重點。

【1】機械工業公會理事長柯拔希：29元一破 廠商做白工

新台幣匯率狂升，6日飆破29元大關，超乎業者可忍受底線。台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，新台幣匯率29元防線一破，業者都將白做工，許多廠商都陷入虧損。他持續呼籲央行要接地氣，緊盯對手國貨幣匯率，該貶值就要貶值。

【2】前八月匯兌總成本高達1,955億元 台幣太強 壽險業恐賠到趴下

新台幣太強，壽險業若不避險，可能賠到趴下。新台幣前八月對美元已升值1.9％，金管會6日公布，壽險業若完全不避險，前八月海外投資匯兌損失將高達新台幣2,059億元；但即便用避險契約避掉55％損失、及用61億元外匯準備金沖抵匯損，前八月壽險業匯兌總成本仍高達1,955億元，比去年同期增加32％。

【3】台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列

強勢新台幣時代來臨，有望重演台灣錢淹腳目的榮景，資產營建與傳產內需兩大族群可望受惠。法人認為，「有土斯有財」及「抗通膨概念」雙加持，相關個股成當紅炸子雞。

【4】獨》中鋼、興達、台船風機焊裂問題不解 恐遭沃旭砍單

興達海洋基礎公司承包的56座風機，其中轉階段出現的延遲焊裂現象遲遲無法解決，傳出風電開發商沃旭要砍掉興達40到45座訂單，興達母公司中鋼總經理王錫欽6日晚間以便當會議邀集興達與台船副總經理級以上高階會商對策，會中中鋼方面認為鋼板、焊條並無問題，問題應該是出在施工程序，將提出台船制定的施工計劃書（WPS），在取得沃旭認可後實施。

【5】卜蜂買日盛金控 金管會不准

外商卜蜂集團旗下子公司CT Sunrise向金管會申請要入主日盛金控一案，金管會6日表示，雖然卜蜂集團提出產金分離的配套措施，但仍難完全符合金管會產金分離政策與要求，所以已在9月30日函復「礙難同意申請案」，即此交易案告吹

(中時新聞網)