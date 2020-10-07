指揮中心今宣布，新增2例境外移入，我國目前累計有523例確診，因此下午2時指揮官陳時中將召開記者會說明個案相關事宜。

中央流行疫情指揮中心（7日）宣布，新增兩例境外移入，國內截至目前累計523例確診，分別為431例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、29人住院隔離中。

另牛耳藝術邀請知名俄羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）來台演出，且還提早兩天到台灣，因此遭質疑為何免隔離14天？文化部是否已偷偷開放「藝文泡泡」？對此，發言人莊人祥昨晚回應，指揮中心事前知情審核，但不是開放「藝文泡泡」，而是比照短期商務人士來台有條件縮短隔離天數作法，而提早來台一事，文化部也有口頭先告知，只是公文還沒完備。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)