NB、電動自行車、智慧型手機及資料中心備援電池(BBU)四大產品線訂單暢旺，電池模組廠—新普科(6121)9月合併營收躍增至86.23億元，首次突破80億元大關，創下單月歷史新高，由於客戶訂單依舊強勁，新普科樂觀看待第4季營運，第4季營運有機會再創新高。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，讓NB及電動自行車需求暢旺，且新普科佈局已久的資料中心備援電池出貨亦開始放量，搭配手機品牌廠新款手機上市，新普科9月合併營收突破80億元關卡，攀升至86.23億元，月增16.76%，年成長22.25%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為228.02億元，季增16.34%，年成長11.77%，亦創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為568.65億元，年成長10.45%。

新普表示，第4季訂單需求依舊強勁，且資料中心備援訂單能見度已達明年第1季，非IT產品比重可望拉升，第4季營運有機會續創新高。

(時報資訊)