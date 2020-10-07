聯準會(Fed)主席鮑威爾再次警告，如果沒有額外財政刺激措施的支持，經濟復甦將疲軟，另外，周二美股尾盤時段，川普指出已指示白宮代表暫停與民主黨談判新的紓困協議，終場四大指數全面下跌，跌幅介在0.63%~1.57%之間，台積電 ADR則下跌1.68%。

周二台股向上開高，權值指標股2330台積電領軍向上，發揮提振市場信心的效果，整體市場買盤力道具有延續性，周二加權指數終場上漲155.95點，收在12,704.23點，漲幅為1.24%，收復月線關卡，成交金額為1641.42億元，籌碼方面，周二三大法人合計買超118.35億元：外資買超99.88億元、投信買超4.11億元、自營商買超14.36億元。

周二大盤呈現價漲量增格局，有利多方，後續價漲仍須量增、價跌須量縮，多方結構方紮實。指數周二收復月線(約12,641點)，目前下檔以5日線附近位置(約12,540點)作為短線支撐。目前KD指標呈黃金交叉、且K值站上50之上，短線上格局較有利多方。

海外疫情可能再度爆發、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，現階段大原則仍是避開法人賣超，短、中、長期均線下彎反壓之個股，另外，9月份營收陸續公告，建議投資人審視手中持股基本面變化，選股方面，除了具成長性的蘋概、網通、散熱族群、較不受匯損干擾的內需餐飲、營建、鋼鐵產業亦可留意。

(時報資訊)