國慶連假天氣出來了！氣象局表示，連假前兩天(周五、周六)水氣稍增多，桃園以北及東北部有雨，有較大雨勢發生，連假最後一天(周日) 東北風減弱，僅基隆北海岸、北部山區、東半部有短暫雨，颱風「昌鴻」則是北轉接近日本的機率較高，不影響國慶天氣。

氣象局預報顯示，今明兩天受東北風影響，今北東雲多偶飄雨，中南部日夜溫差大，明天北部、東北部天氣稍涼，22至25度，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東北部有雨，東部、東南部零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區短暫陣雨。

氣象局表示，周五、周六國慶連假（9日、10日）依舊是東北風影響的天氣，水氣稍增多，桃園以北、東北部有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區好天氣，午後南部山區有短暫陣雨。

周日（11日）東北風稍減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區好天氣，午後中部山區及南部短暫陣雨。而颱風「昌鴻」凌晨2時位於臺北東方1560公里海面上，預測周四前（8日前）會緩慢往琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，但預測路徑仍有不確定性，因此應留意最新颱風資訊。

(中時新聞網)