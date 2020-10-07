國民黨昨日（6）在立法院提出「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中共」兩項決議案，並已完成宣讀後通過。大陸學者郭振家直言，國民黨此舉並無實質效果，民進黨未反對也是笑看國民黨能衝到哪去；郭更痛批，國民黨與民進黨主體論述日趨靠近、打破前總統馬英九建立的「親美和陸」，與過往身為促進兩岸交流與和平的角色背道而馳，種種「令人看不懂」的轉型，無異於「提油救火」，最終卻難免被「引火燒身」。

根據《中評社》專訪，郭振家表示，國民黨提出的「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中共」兩項決議案並無實質效果，國民黨可能希望藉此舉向民眾表示自己能對大陸強硬，甚至希望自己可以在「台美恢復邦交」上衝到民進黨前面，而忽略了自己與民進黨的論述已日趨相近，甚至已被其他黨牽著鼻子「打轉」；而民進黨表面未反對國民黨提案，實則「偷著樂看」國民黨到底能衝到哪去？

郭振家指出，「台灣是中國不可分割的一部分」這是國際社會和國際法所認同的，美國也是秉持此原則。縱然民進黨為「去中國化」曾提修憲案，想刪除「國家統一前」和「固有之疆域」字眼，最終不過是做做樣子，然而國民黨突然冒出來，試圖在台美關係中「突破」，形同在側面配合民進黨，

郭振家表示，國民黨長期以來被認為是促進兩岸交流與和平發展的角色，故比民進黨在兩岸議題上具有更大發言權，如今的轉型卻愈來愈「令人看不懂」。此外，國民黨如今追隨民進黨嚴重向美國傾斜，除背離其傳統角色，更打破了馬英九時期所建立的「親美和陸」；一旦台灣在三方關係中失去平衡，也將失去與大陸的政治互信並壓縮了自己的國際空間，如此「惡性循環」下，國共別想坐下來談，更遑論民進黨。

不僅如此，郭振家更直言，國民黨本以為這樣的提案會影響到民進黨，卻沒想到此舉會大大限縮了自己的空間；國民黨推動這樣的提案無異於「提油救火」幻想著看一場「煙火秀」，最終卻難免「引火燒身」，可謂極其不智。

(中時新聞網)