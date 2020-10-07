身為向太乾兒子的蕭敬騰也和經紀人Summer第一時間道賀。（圖／中時資料照片）

「龍五」向華強的大兒子向佐去年和台灣女星郭碧婷結婚，先前郭碧婷被拍現身台北街頭，挺著孕肚，還有小倆口感情生變的傳聞，本月1日郭碧婷剖腹生下千億千金，不僅向佐全程守護愛妻，向華強夫妻也在醫院忙進忙出，用行動打破不實傳聞。

郭碧婷2年前參加實境秀《最美的時光》和向佐傳出戀情，還有傳聞指兩人在這之前已經交往了幾個月，上了節目才順勢公開戀情，去年郭碧婷和向佐戀情開花結果，兩家人到義大利舉行婚禮，還邀蕭敬騰當婚禮歌手，今年6月郭碧婷被拍現身台北街頭，挺了6個月的孕肚，還有傳聞指兩人尚未登記，郭碧婷更疑似產前憂鬱症纏身。

當時郭碧婷有感而發寫下：「醒悟的那天總會到來，那時候會茅塞頓開，豁然開朗呢，還是悔不當初，懊悔不已？」向太代為出面，解釋媳婦是在聚會中聽到不同的醒悟和感慨，卻被誤會，而向佐則貼出向日葵油畫照片，暗示被封為「葵花夫妻」的兩人，感情未變。

上月20日，向佐的母親向太（陳嵐）發文透露人在台灣，準備接受隔離期待出關後見到兒子、媳婦。而郭碧婷的父親9月初就透露「半子」向佐人在台灣陪伴女兒，向佐當時上節目也喊冤，不是不來台灣陪太太，是簽證很難辦，幸好最後順利辦到，問他對未來小孩教育有什麼想法？向佐說：「女孩子可以寵一點，但男孩子必須要對父母有敬畏感！女孩不怕」，承認是女兒傻瓜，未來會讓郭碧婷當黑臉，「我肯定是個慈父」。

據《鏡週刊》報導，9月底就直擊郭碧婷和向佐頻頻現身中山醫院，30日當天向佐提了兩袋日用品進醫院，準備和太太迎接寶寶誕生，10月1日下午，向華強和向太也赴醫院，隔天兩老更是準時到醫院報到，可見對媳婦與孫女的疼愛，也打破郭碧婷生產當天，微博網友瞎傳「對於生女兒一事，婆婆不太滿意，但是也給了獎勵」的說法，而身為向太乾兒子的蕭敬騰後來也跟經紀人Summer到醫院祝賀，感染幸福氛圍。

(中時新聞網)