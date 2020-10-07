楊丞琳唱只能想念你憶小鬼：你會不會來？你現在在哪裡？

小鬼黃鴻升上個月因主動脈剝離驟逝，滾石唱片替他於昨(6日)舉辦「地球上最浪漫的演唱會」，演藝圈好友及粉絲皆到場追思，與小鬼有20年交情的「華岡五人幫」也現身致詞，而楊丞琳最後也忍不住在舞台上淚崩，並感性表示：「時間會帶走我們的傷痛和不捨，但是想念一定會永存」。

楊丞琳表示這場演唱相當精彩，可惜的是不知道主角小鬼是否有到場？她首先感謝許瑋甯代表擁有21年情誼，感情像家人一般的「華岡五人幫」致詞，還得強忍悲傷情緒，在台上把想說的話講完，此外也感謝蕭敬騰把「只能想念你」讓給她獻唱，為此還特地把歌詞「你會找到新的生活」改成「你會回到你的星球」，希望自己的小巧思有被黃鴻升留意到。

楊丞琳臉書全文。（圖／楊丞琳臉書）

回想起昨天在舞台上，楊丞琳表示只記得不斷提醒自己演唱時別太投入感情，否則情緒潰堤，就不能帶來專業演出，畢竟自己是來還小鬼2年前當演唱會嘉賓的人情，因此絕對不能搞砸，此外提到昨天開場時，吳宗憲表示「誰先哭誰就輸了」，但有感追思會結束後，小鬼就真的離開大家，因此連平時不輕易掉淚的她，都在舞台上徹底淚崩，不禁感嘆：「我想這是一場輸家最多的比賽吧」。

「華岡五人幫」到場致詞。（圖／楊丞琳 Rainie Yang臉書）

最後楊丞琳表示：「時間會帶走我們的傷痛和不捨，但是想念一定會永存！大家這陣子都辛苦了，我們一起努力，讓自己恢復該有的陽光吧」，才一發文就獲得許多網友回覆：「這陣子你真的辛苦了，帶著小鬼的樂觀繼續往前」、「最不捨的是看到你們明明很難過卻要假裝很堅強」。

(中時新聞網)