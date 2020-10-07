台灣地區這幾天傍晚，在落日、雲層兩相輝映下，許多網友都拍到了絕妙好照，中央氣象局長鄭明典也來湊一咖，在臉書分享「天邊開洞」，日落從烏雲中射出金黃色光芒，所及之處全染成金黃色，甚為罕見。

鄭明典出了名的愛拍照，他也不吝在個人臉書轉發其他網友提供的天氣照，一方面分享，和網友交流；一方面解說，趁機做氣象上的機會教育。鄭明典6日晚間臉書PO照，傍晚時分，夕陽被厚厚雲層遮蔽，突然間雲開了一個洞，日落餘暉從洞裡直射出來，金色光芒染黃整片天空，連台北101都「黃澄澄一片」，美不勝收。

鄭明典讚嘆，這是天空很奇妙的變化，不同色差形成強烈對比。許多網友也分享自己拍到的照片，一幅「火燒雲」壯觀畫面，引起討論。

氣象局屋頂是鄭明典的「私房景點」，常有員工下班後想找局長補簽公文，遍尋不著，正納悶「局長咧？」只要去屋頂，多能找得到人。由於氣象局附近都是機關、學校或公園，居高臨下往往能拍到不錯的照片，再遠一點從信義路向東邊拍，連101都可以入鏡。

雲厚加上日落，這幾天的傍晚，天空特別鮮明。（翻攝鄭明典臉書）

(中時新聞網)