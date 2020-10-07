台中市政府7日起至25日止，發放重陽敬老禮金。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

九九重陽佳節將至，為弘揚敬老美德，並表達對於長者最崇高的敬意，台中市政府7日起至25日止，發放重陽敬老禮金，各區公所會主動通知符合資格者，依長輩需求採現金或匯款發放。剛好滿百歲的長輩，市府除發放禮金，還會致贈敬老狀，所有滿百歲以上長輩，總統府及衛生福利部聯合致贈金鎖片表達祝賀之意。

社會局長彭懷真指出，重陽敬老禮金發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），不同年齡層發放金額，65歲至89歲（含55歲以上原住民）長者2000元，90歲至94歲長者3000元，95歲至99歲長者5000元，100歲以上長者1萬元。

剛好滿百歲的長輩，市府除了發放禮金，還會致贈敬老狀；所有滿百歲以上的長輩，總統府及衛生福利部也聯合致贈金鎖片，表達祝賀之意。

社會局表示，市府照顧長輩不遺餘力，恢復老人健保補助、敬老愛心卡多元使用，社區照顧關懷據點數和長青學苑班數持續增加。

為了鼓勵長輩多多外出活動、促進健康及減緩退化、失能，今年十月訂定敬老月，舉辦「銀髮友善商家暨敬老月活動」，今年12月31日前，台中市長輩至銀髮友善商家購物，出示敬老愛心卡即享有專屬優惠。

(中時 )