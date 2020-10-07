美國總統川普感染新冠肺炎後，原本預定舉行的總統大選相關活動能否如期進行成為未知數，高齡77歲的民主黨總統候選人拜登昨（6）日表態，如果川普到時候仍有新冠肺炎，下周的第二場辯論就不應該舉行。

川普感染新冠肺炎，不過他已經在5日返回白宮繼續治療。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，高齡77歲的拜登昨日表示，如果川普下周身上仍檢測出新冠病毒，他將不會和川普進行第二場辯論，他告訴記者，「如果他還有新冠病毒，我們就不應該辯論。」

「我認為我們必須遵守非常嚴格的指導原則，太多人染疫了，這是非常嚴重的問題。」

不過拜登也表示，將會遵照醫療專家的建議決定是否、以及如何參加辯論。他說，如果他出席辯論的話，他將會遵照克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的建議、以及醫生許可的事情去做。

拜登也強調自己很期待和川普進行第二場辯論，但他希望所有規定都確實遵守。

美國總統大選第二場辯論預計在美東時間10月15日晚間9時（台灣時間10月16日上午9時）於邁阿密舉行。

川普2日凌晨宣布確診新冠肺炎，當晚住進位在華府郊區、馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter ReedNational Military Medical Center）進行治療，住院頭兩日更出現發高燒、血氧濃度下降等症狀，白宮醫療團隊還讓他使用新冠重症患者才會使用的類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）進行治療，讓許多傳染病專家直言，川普病況可能很嚴重。

川普已在5日返回白宮，他的醫療團隊表示，川普返回白宮第2天已經沒有任何症狀，生命徵象穩定，血氧濃度也正常。

(中時新聞網)