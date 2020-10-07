【現場直播】前總統李登輝 五指山奉安禮拜

前總統李登輝移靈車隊7日自生前住所翠山莊出發前往五指山國軍公墓特勳區長眠，一早李登輝孫女李坤儀手捧骨灰罈和李登輝女兒李安妮前往奉安禮拜會場。（杜宜諳攝）

前總統李登輝奉安禮拜今(7日)在五指山國軍示範公墓舉行，上午9點迎靈部隊、國防部示範樂隊、儀仗隊及三軍儀隊先行就位，副總統賴清德與蔡英文總統先後抵達，恭迎李登輝移靈車隊，隨後進行奉安儀節，全國公務機關則是降半旗一天。稍早李登輝孫女李坤儀夫婿趙贊凱捧著遺照、李坤儀捧著骨灰罈，並在家屬、牧師的陪同下緩緩步出大宅，直奔五指山，全程歷時約兩小時的時間，奉安禮拜圓滿結束，李登輝也長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。

前總統李登輝移靈車隊7日自生前住所翠山莊，在李登輝孫女李坤儀手捧骨灰罈和李登輝女兒李安妮等護送下，前往奉安禮拜會場。（杜宜諳攝）

軍方人員一早帶出覆棺國旗及褒揚令。（杜宜諳攝）

而蔡英文率賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋等陪禮者迎靈，並進行禮敬儀式，結束後，則由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安儀式，儀仗隊在產業道路列隊，於奉安時行舉槍禮、葬槍班鳴放葬槍3響，再由號兵司吹安息號。

奉安禮拜整體儀式於號兵司安息號後結束，全程歷時約近2小時，李登輝就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。

另外，今上午移靈車隊則是由警察及憲兵機車開道，從翠山莊出發，沿途經過臺北市中社路一段、至善路二段、一段、福林路、中山北路、新生高架下民族東路匝道、民族東路、上國道一號松江匝道、下汐止交流道、新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路，9點20分抵達五指山國軍示範公墓。

李登輝奉安禮拜由臺灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生及司禮長老闕盟昌主持，採基督教儀程宣召、唱頌聖詩、講道、並進行祈禱。

(中時新聞網)