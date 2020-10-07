雖然一度確診新冠的美國總統川普已不必住院治療，但仍未走出病毒風暴威脅。據《每日郵報》等多家外媒指出，白宮高級顧問米勒6日也傳出確診，成為川普身旁人士中第15位確診的人，而他之前曾與目前已確診的川普貼身幕僚希克斯、白宮前高級顧問康威以及紐澤西州前州長克里斯蒂一同準備首次總統大選辯論。

報導指出，報導指出，雖然米勒（Stephen Miller）在5天前就在家遠距離上班，到確診前一日前每天都檢測呈陰性，直到6日才為陽性，目前正自我隔離中。他的妻子，同時也是副總統彭斯發言人凱特（Katie Miller）也曾於5月確診，但康復後已回歸工作崗位。

米勒最後一次出席公開活動是於9月30日，當時他與川普的親近幕僚席克斯一同搭乘海軍陸戰隊一號，不過希克斯已於3日確診，同日川普先表示將自主隔離後，才宣布確診，而米勒也成為接近川普人士中第15位確診的人。

米勒是川普準備首場總統大選辯論的關鍵人物之一。他曾與希克斯、康威（Kellyanne Conway）、克里斯蒂（Chris Christie），以及川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）一同在白宮地圖室內準備辯論，但上述人士先後確診。

包括川普與第一夫人梅蘭妮雅，曾接近川普的人士宣布確診的名單與日期如下：

10月1日：共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）確診。

10月2日：川普親近幕僚希克斯、川普與第一夫人梅蘭妮雅、聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）、共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、共和黨籍參議員李（Mike Lee）、史泰平確診。

10月3日：共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、克里斯蒂、川普私人助理盧納（Nicholas Luna）、共和黨參議員強森（Ron Johnson）確診。

10月4日：康威、白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）與2名助理皆確診。

(中時新聞網)