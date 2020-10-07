美國總統川普宣布他已指示其政府暫停與民主黨議員就新一輪新冠紓困方案展開的談判直到大選後，此舉令投資人大失所望，周二美股盤中由升轉跌，終場重挫逾1%，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）觸及日高。

周二下午川普在推特上發文表示：「我已經指示我的代表們停止協商直到大選過後，當我勝選後，馬上我們將通過一項重大的激勵法案，將聚焦於勤奮的美國人民與小型企業。」

周二收盤，道瓊工業指數跌375.88點或1.34%，為27,772.76點。標普500指數跌47.66點或1.40%，為3,360.97點。那斯達克指數跌177.88點或1.57%，為11,154.60點。

川普發文前，三大指數同步上揚，道瓊指數一度漲逾200點。

標普11大類股僅公用事業股收高，漲幅為0.85%。非必需消費品類股大跌2.13%與通訊服務股跌1.98%，表現最疲弱。其他類股跌幅多超過1%。

波音大跌6.8%，在道瓊指數成分股中跌幅最大。

亞馬遜跌逾3%，臉書、網飛、Alphabet、微軟與蘋果跌幅均超過2%。

急需政府進一步金援的航空股大跌，美國聯合航空下挫3.65%，達美航空跌近3%。

(時報資訊)