根據IDC估算，2021年全球90％企業的IT策略都將混合企業內部私有雲、公有雲以及現有平台來因應現代化應用程式日益多元的需求。企業需要一套以最佳技術為基礎的混合雲策略來提供整合管理、互通性、彈性、靈活性與效能，協助他們消除複雜性、降低成本及提升資料行動性等各項挑戰。

Amazon Web Services(AWS)及Partner Network(APN)進階技術合作夥伴的Pure Storage(NYSE：PSTG)，宣布FlashBlade已獲得AWS Outposts Ready認證，此為AWS Service Ready計畫的一環。FlashBlade for AWS Outposts已通過全面性測試並獲得完整支援，為混合雲解決方案帶來了全快閃效能、雲端擴充性以及營運簡化，不僅加速現代化應用程式，同時更打破了IT資料孤島。

AWS Outposts是一套全託管式服務，將AWS基礎架構、AWS服務、API及工具延伸至任何資料中心、共置空間或企業內環境，提供真正一致的混合體驗。Pure Storage產品通過完整測試並擁有AWS Outposts Ready標章，突顯Pure不僅是APN的一員，也成功展現出與AWS Outposts部署環境整合的能力。

目前FlashBlade已正式上市，AWS客戶可經由AWS Outposts採購並取得支援。如欲進一步了解企業如何透過AWS Outposts Service Ready計畫來發揮FlashBlade的效益。

(時報資訊)