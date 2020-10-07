「2020線上越南臺灣形象展」6日於線上展開，展覽為期三天，臺灣參展商達135家、預約觀展越南買主也達250家，是疫情後全臺最大型的海外拓銷活動，更是各國邊境管制下，企業唯一最佳的海外拓銷管道。

因疫情影響，造成全球旅運及商務活動受限，「新南向臺灣形象展」在今年數位轉型2.0，首次以線上展覽方式呈現，除線上洽談外更採用最新科技呈現線上360度商品展示及透過虛擬實境(VR)呈現線上展會，使虛擬展館擁有與實體展館一般的攤位設計及攤位擺設，如臨真實的展場。

「2020線上越南臺灣形象展」展出內容包含智慧城市、健康醫療、新創電商、時尚生活及觀光與文化等五大主題，呈現臺灣企業在後疫情時代的5G、AI、雲端、防疫、醫療、電子商務等各領域的應用解決方案，以及向越南民眾導覽臺灣的觀光風景與人文文化。展覽運用多項數位科技突破遠距離的限制，創新呈現方式與觀展體驗，也是臺灣科技與會展業結合升級的範例。

本次展覽有三大亮點，其中最大亮點是貿協董事長黃志芳在開幕典禮時以浮空投影技術，呈現未來虛擬展覽的樣貌。黃志芳表示，由於新冠毒病肺炎疫情影響，「臺灣形象展」在今年透過數位科技轉型成為「臺灣形象展2.0」，更利用浮空投影技術導覽展出亮點，包含臺灣防疫國家隊生產的防護衣、無人自動駕駛汽車以及臺灣的文化創意。黃志芳表示，由於疫情對社交距離及跨國旅運的限制，生活及商務當中的數位轉型已是不可避免的趨勢，面對疫情帶來的數位化新生活，臺灣可以在各國數位轉型過程當中提供5G、AI及雲端等高科技的技術協助，助功各國建設智慧城市、智慧醫療及電子商務領域等數位應用領域。

展覽第二大亮點是臺灣企業全程在家參展，貿協透過數位科技，同步線上協助超過135家參展商與250位越南買主進行超過500場的虛擬洽談，包含明碁材料、圓展科技、微星科技、建準電機、督洋生技、華碩電腦等。

此外，線上臺灣形象展還導入了虛擬實境(VR)，透過iStaging的虛擬實境技術使展品可以網頁上360度展出，讓參展商與買主的洽談更接近真實展覽的體驗。

(時報資訊)