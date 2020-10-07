故總統李登輝奉安禮拜今（7日）在新北市汐止區五指山國軍示範公墓舉行，除了全國降半旗一天外，總統蔡英文上午也親自率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發及國軍將領等陪禮者再示範公墓迎靈。

總統府規劃的奉安禮拜分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分，今天上午李登輝移靈車隊今上午8時20分自翠山莊出發後，移靈車隊將行經台北市中社路一段—至善路二段、一段—福林路、中山北路—新生高架（下民族東路匝道）、民族東路、上國道1號松江匝道（北上）、下汐止交流道、新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路、最後抵達再9點20分抵達五指山國軍示範公墓。

（一）全線管制(除居民、大眾運輸與必要通行者)：新北市汐止區汐萬路、長青路、萬溪產業道路等部分路段將進行「全線管制」。管制時間及範圍如下：

1．今天上午6:00至12:00，進行交通管制。

2．路段：汐萬路三段、長青路(老爺山莊拱門前路口至軍人公墓入口處)、萬溪產業道路(風櫃嘴至軍人公墓入口處)，進行管制。

（二）彈性管制：新北市汐止區汐萬路一段、汐萬二段（含周邊道路100公尺範圍）、長青路、台北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止)，全線將進行「彈性管制」。管制時間：今天上午6:00至12:00止。

（三）管制期間，奉安車隊抵達前及返程時均實施重點全程管制，管制時段人車禁止通行，管制範圍為汐萬路一、二、三段沿線及周邊約100公尺範圍道路，重點管制時間來程上午8時至9時、返程10時至11時，視實際情形彈性調整。

(中時新聞網)