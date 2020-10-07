川普新冠肺炎還沒好 倉促出院返回白宮

美國總統川普進馬里蘭州里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）治療新冠肺炎才3天，周一就迫不及待地出院返回白宮。許多分析師說，這顯示他沒認真看待新冠疫情，可能引發強烈反彈。

據CNBC新聞網6日報導，建銀國際證券（CCB International Securities）全球策略師喬立（Mark Jolley）指出，川普的許多幕僚目前都在接受隔離檢疫，就算他恢復工作，在大選前幾個星期的選舉造勢中，也會呈現「重殘」（severely handicapped）狀態。

「他少了一些關鍵幕僚，」喬立說，「有半數競選幕僚都會接受隔離。」自從川普上周五宣布，他新冠肺炎確診後，政府內有愈來愈多官員紛紛證實染疫。

周一稍早白宮新聞秘書麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）宣布，她和兩位副手新冠肺炎確診。如今白宮內，和川普競選連任活動有關，或近日曾參加白宮活動的人，至少有18人確診。

喬立認為，川普一、兩個星期都無法參與競選活動。而這意味著在選前最關鍵的1個月，他會缺席兩周。他並強調，就政治面來說，這對拜登是大大有利。

由於川普尚未康復，白宮向美國民眾保證，會採取一切必要措施，以保護總統，還有他的家人與幕僚。此外，聲明中強調，這位白宮主人將接受24小時的醫療照護，並說會大幅限制他的肢體接觸，並讓他身邊的人穿戴適當的防護裝備。

然而，距離大選不到1個月，川普在出院前不久說，他打算立即投入選舉造勢活動。馬里蘭州聖瑪莉學院（St. Mary's College）政治學教授艾柏利（Todd Eberly）指出，美國有超過20萬人死於新冠肺炎，要是川普這麼做，真的很可能會面臨強烈反彈。他認為，川普較明智的選擇，就是挺身而出，向美國大眾強調，他真正了解到疫情的嚴重性，以贏得些許同理心。

(中時新聞網)