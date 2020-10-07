臺北市「設市百年」，臺北市長柯文哲邀前北市長和議長參加活動，遭質疑為2024年參選總統布局。柯文哲則直言「想太多，不過臺灣內部要有效團結」。柯也被問及，與前總統馬英九接觸後是否有改變看法，柯說「有接觸就會有交流，要處理兩岸問題，臺灣內部還是要先和解，馬是很健談友善的人」。臉書粉絲專頁「聲量看政治」根據近五日柯、馬新聞聲量，發現有趣訊息。

「聲量看政治」指出，在柯文哲的新聞裡，馬英九佔柯文哲新聞的36.18%；前總統陳水扁佔柯新聞的18.26%；國民黨主席江啟臣佔柯新聞的16.17%；總統蔡英文佔柯新聞的15/5%。馬英九的新聞裡，陳水扁佔馬新聞的31.11%；柯文哲佔馬新聞的24.99%；江啟臣佔馬新聞的14.57%；蔡英文佔馬新聞的10.36%。

該粉專提出幾點分析，包括一、在近五天，馬英九佔柯文哲新聞（心中）裡的第一順位。二、可是在近五天中，陳水扁佔馬英九新聞（心中）的第一順位。三、江啟臣很湊巧的，在柯文哲與馬英九的新聞裡，佔據各自新聞的第三順位。四、蔡英文在兩人的新聞裡都分別佔據第四順位。

從此現象可看出，在柯文哲目前的策略裡，馬英九確實是政治戰略第一順位，陳水扁已非柯文哲的互動焦點。不過該粉專認為，從馬英九的角度來看，與世敵陳水扁的互動才是眾人焦點，而馬柯兩人的互動，說不定不是馬的首要優先順序。江啟臣在兩人的新聞都排第三，不知道是否是什麼樣的神祕連結？或許可能真的是巧合。蔡英文是繼江啟臣後，馬柯兩人的共同焦點，「但與江啟臣不同，馬柯兩人都曾與蔡對立」。

(中時新聞網)