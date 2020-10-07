運動家在美聯分區系列賽苦吞2連敗！太空人7日只依靠6支安打就攻下5分，終場5-2獲勝，並且是2勝0負聽牌，把運動家逼到絕境。「春天哥」史普林格(George Springer)雙響炮，把他在季後賽的個人開轟紀錄推進到17支，超越「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的15轟。

此戰是運動家先開陽春炮得分，不過只領先了半局，史普林格3局上就轟出2分彈，運動家自此一路被壓制到最後。春天哥還在5局上追加1轟，太空人靠著3轟即攻下4分，運動家則只有兩支陽春炮撐場。

史普林格季後賽17轟的紀錄當然很強，現役球員僅次於天使隊普侯斯(Albert Pujols)的19轟，但超越貝比魯斯只是因為賽制不同。魯斯那個年代沒有分區系列賽、分區冠軍戰，他們的季後賽就只有世界大賽而已。貝比魯斯129打數有15轟，史普林格至今已有211次打數。

太空人2勝0負聽牌，歷來83支聽牌球隊有49支完成橫掃，僅有10隊能在運動家這種絕境下贏得系列賽，最近一次是2017年洋基逆轉印地安人。今年的差別在於雙方都沒有主場優勢，諷刺的是他們還在道奇的球場比賽，太空人曾藉著偷暗號打敗道奇，現在看來不作弊也很厲害。

(中時新聞網)