台積電（2330）法說會將於15日登場，搭配蘋果iPhone新機即將登場，外資期待感迅速升溫，高盛證券搶先提出台積電法說四大焦點，吸引市場目光。

首先、目前的產業供需動態下，台積電如何看待後續成長性？鑒於美國政府提升對華為禁令，供應鏈轉向Oppo、Vivo、小米，高盛將更關注台積電產線如何調整，台積電可從何處見到額外需求動能，以抵銷產能利用率下滑；以及潛在的供應鏈調整是否導致重複下單與庫存風險升高？

二、考量華為禁令與英特爾在2023年後的潛在委外代工機會，台積電3奈米製程產能擴張計畫是否有進一步變動？三、華為禁令使智慧機市占版圖變化，台積電對智慧機出貨量成長與5G滲透率的觀點，將提供來年智慧機營收的指引方向。

四、由於8吋晶圓供需關係愈來愈緊俏，透過主導邏輯半導體市場的台積電口中，可對供需變化、關鍵成長動能，以及此情況能延續多久，獲得更全面且深入的觀察。

(工商 )