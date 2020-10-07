外媒報導，蘋果將在13日發表新iPhone 12系列，消息不僅激勵整體蘋果供應鏈，最大權值股台積電（2330）更居受惠榜首。高盛證券指出，新iPhone商機是台積電短期營運動能來源，第三、四季營收將逐季成長。

台積電挾台股上漲與iPhone將登場利多助力，6日收439.5元，上漲1.62％。

高盛證券指出，iPhone進入季節性量產旺季，對台積電而言正是短線推升營收的主力因子，假設中美貿易戰沒有出現新的變化，華為禁令影響應已反應在台積電先前股價震盪整理之中，推估第三季營收季增8.7％，毛利率、營業利益率各為50.7與40.2％，單季每股純益4.75元。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝日前所做產業調查更是發現，蘋果iPhone 12系列委由台積電生產的A14應用處理器，訂單仍在增加，下半年由原本的7,500～8,000萬套，提高到9,000萬套，數量不僅超越2019年下半年iPhone 11系列的A13應用處理器，更凸顯蘋果對iPhone 12系列銷售具信心。

放眼第四季至來年，樂觀派外資看好營收將較第三季進步，單季每股純益將衝上4.94元，蘋果憑藉如此強勁的產品周期，侯明孝認為，台積電2021年上半季可望再度繳出優於潛在產業庫存調整的好表現。

(工商 )