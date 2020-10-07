受疫情影響，觀光飯店今年上半宴會收入銳減，不少新人將婚宴遞延至下半年，如今進入後疫時代為擴大搶婚宴商機，台北六福萬怡酒店7日宣布推出「一站式服務婚禮專案」，攜手Elite Concept一禮莊園、鯊魚婚紗婚攝團隊、Eva Lai新娘造型團隊跨界合作，提供整合性服務及優惠內容，每桌25,800元起+10%囊括筵席、喜餅、花藝設計、婚紗照拍攝、婚紗照造型等，為新人們省去分頭採購逐一比價的麻煩。

經濟部統計，近十年來每年約有13萬至15萬對新人結婚，若以新人籌備婚禮平均花費約74.5萬元來計算，每年市場規模約達959億~1,118億元。為搶攻年產值千億元婚禮與婚宴商機，觀光飯店無不傾力整合資源爭取訂單。

鑑於辦一場婚宴要考慮的事項多而繁，除菜單內容外還有有喜餅、現場佈置、花藝設計等細項。台北六福萬怡酒店結合旗下生活美學品牌「Elite Concept一禮莊園」，為新人提供一站式婚禮服務，，提供花藝設計及喜餅85折優惠，若達8桌以上，還會再額外加贈指定款喜餅20盒起，還有豪華客房住宿1晚及次日自助早餐2客，宴客當天更安排新娘專屬管家貼心服務，加贈迎賓雞尾酒會、婚禮MV、香檳塔及氣泡酒等。此外，台北六福萬怡酒店也與極受台灣新人喜愛的鯊魚婚紗婚攝團隊及Eva Lai新娘造型團隊合作聯名企劃。

為了爭取新人青睞，六福萬怡酒店表示，桌數達15桌以上，每桌29,800元+10%，享「Elite Concept一禮莊園」花藝設計及喜餅85折優惠、精緻套房住宿及2客早餐外，再加贈SJ WEDDING鯊魚婚紗婚攝團隊的獨立婚紗方案（不含婚紗禮服），還有Eva Lai新娘造型團隊提供的3造型。

「Elite Concept一禮莊園」並提供客製化服務爭取商機，從多色禮盒及緞帶的禮盒包裝挑選，新人並可自組手工法式點心、氣泡酒、永生花等內容物，親手打造獨一無二的夢幻禮盒。「Elite Concept一禮莊園」即日起至明年6月20日止，推出多項好禮優惠活動，首先為折扣超值享，單筆訂購20盒享95折，若達101盒以上則可享最高85折，另外還有買越多送越多優惠；外盒選擇特別指定色，每滿10盒就送1盒，最高可送20盒，兩種活動亦可疊加，折扣優惠搭配贈送禮盒，換算最高可享77折。另外，台北市及新北市指定地區額外再享免運費配送到府。

(工商 )