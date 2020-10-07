里昂證券指出，聯發科（2454）飽受華為禁令一類地緣政治因素影響，導致股價回檔，對旗下客戶疾呼「重新將焦點擺回基本面」，鎖定聯發科成長空間極大的智慧型手機、成長性與特殊應用晶片（ASIC）業務，推測合理股價絲毫不退讓、依然居市場最高的1,200元。

聯發科股價在華為禁令消息傳出後，迄今受到極大程度壓抑，股價多在600元上下遊走，然外資圈的深度剖析與護航聲浪從不曾間斷，確立短期考驗待時間克服、與高通競爭不是新利空等基礎論調。

由國際資金動向來看，外資護航艦隊確實發揮一定威力，8月19日以來，國際機構法人豪擲159億元，共買超聯發科逾2.6萬張，相比7月下旬至8月中的賣超幅度，回補幅度有過之而無不及。

一如里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝預料，自9月起，OPPO、Vivo、小米填補了華為在聯發科遺留的大部分空缺。他最新指出，市場最近擔心高通最終獲得出貨華為許可、聯發科則無，假設這個狀況發生，高通其實沒有足夠的資源與產能來支應華為訂單，特別是高通有六成以上的智慧機電源管理晶片（PMIC）委由遭美方禁令的中芯國際製造。

進一步來看，因為晶圓代工產能四處吃緊，里昂研判，高通無法找到替代的晶圓代工廠，聯發科營運反而有成長空間，就算納入地緣政治風險，聯發科堅實的獲利動能未有改變。

(工商 )