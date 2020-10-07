李登輝奉安禮拜7日上午舉行 下葬五指山軍人公墓 09:252020/10/07 工商 彭媁琳、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統李登輝移靈車隊7日自生前住所翠山莊出發前往五指山國軍公墓特勳區長眠，一早李登輝孫女李坤儀手捧骨灰罈和李登輝女兒李安妮前往奉安禮拜會場。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府7日舉行前總統李登輝奉安禮拜，走完人生最後一程，安葬於五指山軍人公墓。總統蔡英文、副總統賴清德、內政部長徐國勇等官員，親臨致祭。 總統府指出，奉安禮拜採基督教儀式進行，由台灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生及司禮長老闕盟昌主持。 移靈車隊於8點20分離開翠山莊，9點20分在五指山軍人公墓迎靈，9點30分到9點40分，由蔡英文率官員進行禮敬儀式，隨後舉行基督教禮拜。10點20分鳴三響葬槍，完成最後儀式。 (工商 ) #李登輝 #奉安 #五指山軍人公墓 #總統府 #儀式 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外埔第一公墓完成遷葬 公園化再送社區停車場 14:222020/10/06 寶島 今年國慶晚會、焰火 首度移師基隆、台南 12:062020/10/05 政治 台金聯平價宅十周年 100戶7日開賣 11:232020/10/06 財經 府化身燈塔 國慶光雕秀今晚登場 04:102020/10/06 政治要聞 北市第11屆娜魯灣文化節展開：六族聯動、原滿呈獻 16:312020/10/06 寶島 苗栗後龍鎮公所 籌資1億3千萬新建納骨塔 14:242020/10/06 寶島 李登輝奉安禮拜明舉行 公務機關降半旗一天 21:402020/10/06 政治 羅智強批民進黨卡公投 點名林錫耀裝失憶 11:342020/10/05 政治 總統出席上士阿瑪勒告別式 向家屬致歉「沒能救回你們爸爸」 11:012020/10/06 政治 故總統李登輝奉安典禮 警方今全程演練 12:362020/10/06 社會 政治熱門新聞 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 共機頻擾台 嚴德發首證實：已耗我255億元 - 政治 川普手握2張王牌？台美國專家預測驚人結局 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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