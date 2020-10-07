總統府7日舉行前總統李登輝奉安禮拜，走完人生最後一程，安葬於五指山軍人公墓。總統蔡英文、副總統賴清德、內政部長徐國勇等官員，親臨致祭。

總統府指出，奉安禮拜採基督教儀式進行，由台灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生及司禮長老闕盟昌主持。

移靈車隊於8點20分離開翠山莊，9點20分在五指山軍人公墓迎靈，9點30分到9點40分，由蔡英文率官員進行禮敬儀式，隨後舉行基督教禮拜。10點20分鳴三響葬槍，完成最後儀式。

(工商 )