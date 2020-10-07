蘋果公司稍早前宣布將於10月13日舉行今年秋季的第二場新品發表會，屆時料將發布新一代iPhone手機。

10月13日舉辦的發表會將於太平洋時間上午10點、即美東時間下午1點展開，由於新冠肺炎疫情尚未結束，這次的活動也將採線上直播方式進行。此外，媒體邀請函上寫著「嗨，速度」（Hi, Speed），暗示著5G版iPhone傳聞的真實性。

在9月舉行的前一次秋季發表會上，蘋果推出新款智慧錶Apple Watch Series 6，以及新款平板電腦iPad Air與第8代iPad，但如同蘋果此前預告，新iPhone手機並未亮相。以往蘋果通常在9月發表新iPhone，但該公司此前已經表示，受新冠肺炎疫情影響，今年新iPhone手機問世的時間將延後數周。

市場普遍預期蘋果今年將發布4款新iPhone 12手機，包括兩款常規版iPhone 12與兩款高階版iPhone 12 Pro。新iPhone料將採用新設計，4個邊角彎度將縮小，類似於新款iPad Air與iPad Pro。

知名的蘋果分析師郭明錤表示，新iPhone手機的設計將類似於2010年的iPhone 4。亦有消息指出，新iPhone的螢幕尺寸包括一個5.4吋機型，可能取名為「iPhone mini」。郭明錤表示，新iPhone包括兩款6.1吋螢幕版與一款6.7吋大螢幕版，且包裝盒裡將不會有耳機或充電器。

彭博社4月報導，iPhone 12 Pro將配備支援擴增實境（Augmented reality）的新3D lidar感測器，以及3個新鏡頭。郭明錤表示iPhone 12手機將支援5G網路，但目前尚不清楚新iPhone是否都將支援速度最快的5G mmWave技術，或僅支援較廣泛但速度較慢的5G網路。

(時報資訊)