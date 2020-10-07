蘋果等智慧型手機新機需求增溫，砷化鎵廠—全新(2455)及宏捷科(8086)9月合併營收同步攀高，其中宏捷科9月合併營收達3.12億元，月增8.9%，再創105年1月以來新高，全新9月合併營收為2.2億元，月增5.77%，為今年3月以後新高，隨著4G及5G智慧型手機需求增溫，且WiFi 6滲透率持續提升，全新及宏捷科均正面看待第4季業績。

低迷已久的智慧型手機市場隨著蘋果等各大品牌5G新機陸續上市逐漸擺脫谷底，市場看好5G手機新機將引爆換機需求，且WiFi 6滲透率持續提升，為砷化鎵廠9月及第4季營運帶來支撐力道。

宏捷科9月合併營收達3.12億元，月增8.9%，年增31.47%，再創105年1月以來單月新高，累計第3季合併營收達8.8億元，較第2季成長4.8%，累計前9月合併營收為25.33億元，年成長77.61%。

宏捷科表示，受到華為事件影響，大陸手機品牌廠市佔率重新洗牌，大陸手機品牌廠積極建立庫存搶佔市佔率，拉貨力道逐漸增強，且5G手機換機潮遞延，目前4G手機仍為市場主流，公司近年主攻4G PA市場，挾品質及報價優勢，未來可望通吃4G PA代工市場，加上美國疫情未見好轉，蘋果iPhone新機即將上市，美系客戶訂單加速回流，目前訂單能見度已達年底，第4季營運可望淡季不淡。

在Wi-Fi 6部分，目前WiFi 6已擴展到6GHz頻段(即Wi-Fi6E)，此為Wi-Fi 20年來最大的變革，預計明年將有數億個設備採用Wi-Fi 6E，宏捷科Wi-Fi客戶WiFi 6E產品已驗證通過，將於第4季開始量產，預期投片量將大增。

目前宏捷科月產能約12000片，產能處於滿載狀態，為因應客戶需求，公司擴建的第二廠區廠房已經完成無塵室建置，並加速進行設備安裝，預估年底月產能將達15000片，疏解客戶訂單壓力。

全新9月合併營收為2.2億元，月增5.77%，年成長1.4%，累計第3季合併營收為6.44億元，季增8.6%，累計前9月合併營收為18.87億元，年成長5.6%。

全新因產品組合轉佳，第2季合併毛利率為44.2%，年增2.78個百分點，創下單季歷史新高，累計上半年營業毛利為5.28億元，年成長14.78%，合併毛利率為42.52%，年增0.23個百分點，稅後盈餘為2.73億元，年成長16.67%，每股盈餘為1.48元。

由於蘋果新機上市在即，RF需求強勁，全新預估，第4季營運有機會維持高檔。

(時報資訊)