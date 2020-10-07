7年前擔任富味鄉董事長的陳文南採購摻有「玉米原油」的假純芝麻油，他陳述不實影響股票交易，他遭判刑2年4月經最高法院撤銷後，台灣高等法院更二審審理中；陳主張先前按時到庭希望解除境管，但法官認為仍有必要，裁定限制出境、出海8月。可抗告。

2013年10月21日摻油事情曝光後，陳文南與林秀蓉指示員工在公開資訊觀測站刊登均「直接銷往國外市場」、「未在國內銷售使用」，更在櫃買中心辦理說明會中陳述該不實消息。

後來新北市衛生局核對報關資料，陳、林見穿幫，才在10月23日向衛生局表示沒有全部外銷，隔天立刻公開坦承使用棉籽油且內銷，進而影響富味鄉的股票交易價格；更一審將陳文南依違反證交法公告不實罪判刑2年4月，上訴後，最高法院撤銷發回，更二審審理中。

陳文南委由律師表示，他先前都有準時到庭，且家族企業都在台灣，無逃亡之虞，沒有繼續限制出境的原因，但更二審認為他仍有限制出境、出海的原因及必要性，裁定從10月10日起限制出境、出海8月。

(中時 )