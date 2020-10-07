因眼睛、肢體障礙而為輕度障礙的湛姓男子，去年在桃園夜間騎機車遭員警攔查，他拍掉員警的照射燈遭壓制逮捕，桃園地方法院依妨害公務罪將他判處拘役30天，可易科罰金，但台灣高等法院定他因雙眼罹患黃斑部病變特別畏光，但沒有攻擊員警，改判無罪確定。

檢方起訴指控，去年5月16日晚上10點多，湛男騎乘機車未打方向燈且車身搖晃，遭桃園市警局王姓員警攔查，期間許姓員警也到達現場支援，王要求湛男出示證件，經他提供國民身分證，遭員警查出他是無照駕駛，另由許姓員警開單告發。

湛男向王姓員警說「我要回家」、「你那麼喜歡開是不是」，經王表示「是」後，他又低頭翻找皮夾，王見狀即開燈警戒，他揮撥王的照射燈遭王制伏在地，檢方依妨害公務罪將湛男起訴。

桃園地院將湛男判處拘役30天，易科罰金3萬元，他不服提上訴，高院佐以醫院診斷證明，認為他年逾60歲且眼睛畏光，而王姓員警正值青年，身體狀況良好，他揮打王身上照射燈的行為，客觀上尚未達到足以妨害員警執行職務之程度，逆轉改判無罪，全案確定。

(中時 )