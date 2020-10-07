美國總統川普(Donald Trump)1日確診，治療3天就出院，並喊話不要害怕病毒又摘口罩路透公布民調顯示65%民眾認為如果政府更認真防疫、川普可能不會被感染，持續關心疫情的微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)周二也再次痛批美國防疫，稱美國從未進行採取封鎖措施，而且至今尚無大規模篩檢很可悲。

比爾蓋茲在媒體主辦的CEO峰會上說：「其他國家在疫情初期進行非常好的篩檢，他們啟動了企業部門。到目前美國還無法快速獲得病毒檢測結果。我們還沒有大規模篩檢，真是件可悲的事。」

聯邦官員之前稱疫情爆發後美國平均檢測循環時間已改善，HHS(衛生與公共服務部)也強調，光是篩檢並不能控制疫情。但有醫界人士認為大規模快篩會鼓勵感染者意識到應該自主隔離，從而有助於切斷病毒擴散。比爾蓋茲則曾數次批評美國不論企業或公共部門沒有加快篩檢處理時間，才會降低篩檢的價值。

曾有部分疫情較嚴重地方政府祭出居家隔離令，但時間不長，美國聯邦政府也從未考慮全國性限制措施，比爾蓋茲認為可諒解，因為會讓經濟活動停擺。他說：「美國從未進行封鎖。有效封鎖可以控制疫情，但在大多數國家或地區要做起來很困難。」

比爾蓋茲認為，投資更大規模、更快的病毒篩檢會是控制疫情良方，而且如此一來就不會造成封鎖所帶來的經濟災難。

根據２日美聯社與芝加哥大學公共政策學院合作民意調查，56%民眾認為政府對美國疫情長時間無法緩解有重大責任，這項調查期間還是在川普確診之前做的。路透與市場研究公司易普索(Ipsos)4日所發表民調，顯示55%民眾不相信白宮所發布疫情相關消息、57%民眾不認同政府應對疫情措施。

(中時新聞網)