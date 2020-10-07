美股從上漲到急跌，台股加權指數7日開低在12,667.51點，權王台積電（2330）開在435元，小跌4.5元，但股王大立光（3008）則開在平盤，聯發科（2454）及聯電（2303）亦見買盤點火，指數守住12,600點關卡。

美國總統川普宣稱將暫停跟民主黨協商紓困方案、一切等選後再說，美國四大指數聞訊由紅翻黑、往下殺低，恐慌指數「VIX」應聲跳高。

群益期貨副總經理范振鴻分析，川普突然喊停與民主黨的談判，美股從上漲到急速大跌收盤，道瓊跌375.88點跌幅1.34％，費半指數下跌0.63%％，那斯達克指數跌幅1.57％，三大指數之中，以科技股跌幅最重，科技股因為本益比較高，在目前的市況中，勢必有較大的波動。

范振鴻分析，川普近期在染疫後，不隔離、不帶口罩的舉動令人搖頭，他想要把民調拉起來恐怕很難，10月下旬，美股投資人可能就會開始反應民主黨大勝，紓困案未來還是會過關的預期，不過，短線還是會因為川普喊停談判而震盪。

范振鴻指出，美股近期反彈帶動台股克服均線壓力後，又碰到川普喊停紓困案談判，凌晨美股大跌，台股也會受到衝擊，不過台股成交量已經維持在2,000億以下一段時間，市場參與者減少籌碼相對穩定，短線暫時拉回整理。

(工商 )