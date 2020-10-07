楊冪與劉愷威2011年因合作《如意》擦出愛火，兩人大方認愛後，還以情侶之姿拍戲，接著小倆口在2013年奉子成婚，隔年生下女兒「小糯米」，不過楊冪與劉愷威婚後各自忙碌、聚少離多，婚姻最後在2018年收場，儘管兩人表示是和平分手，強調會以親人身分共同撫養孩子，不過楊冪和劉愷威今卻傳出，為了是否讓6歲女兒登上真人秀而鬧僵了。

楊冪與劉愷威離婚後，小糯米留在香港，主要由劉愷威和爺爺奶奶劉丹夫婦照顧，楊冪則在大陸專心拍戲工作，並不時會抽空看女兒，根據《東網》報導，楊冪與劉愷威近期卻傳出鬧不和，導火線是有綜藝節目邀請劉愷威帶小糯米登上螢幕亮相，傳出劉愷威對此很心動，認為親子節目很受歡迎，一方面也可以讓小糯米了解父母親的工作。

但傳出楊冪對此則是持反對意見，她不希望女兒太早曝光，擔心會影響小糯米的成長及心態，其實楊冪過去就相當保護女兒，從不曝光小糯米的長相，也沒有對外公開女兒照片，楊冪只有在陸綜中曝光小糯米的聲音，而當時年僅2歲的小糯米對著電話喊媽咪，奶音更是萌爆。

對於與楊冪鬧不和傳聞，劉愷威則向媒體強調他從頭到尾都無意參加親子節目，沒有想要帶女兒亮相，也沒有前妻反對「只想小女孩開心快樂的生活」。

(中時新聞網)