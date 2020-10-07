國民黨昨日（6）在立法院提出「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中共」兩項決議案，並已完成宣讀後通過。國民黨會祭出此提案，可能原因有三：一，國民黨盼衝在民進黨前，凸顯民進黨的大內宣都是泡影；二，黨主席江啟臣向來對「紅帽」敏感，個人也偏向親美路線；三，害怕親陸失去選票，盼以親美反共路線爭取中間與淺藍選票。然長此以往，卻得思考國民黨自身論述與光譜，拋卻「九二共識」後更恐引發黨內反彈甚至分裂。

根據《中評社》報導， 國民黨之所以會提出「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中共」兩項決議案，不外乎三大原因。第一，蔡政府近期與美國互動頻繁，更號稱是「台美關係史上最好」，但外交部部長吳釗燮日前卻表示「目前不尋求與美國建立全面外交關係」，引起各界熱議，更被視為在「踩煞車」；而國民黨變想乘機「踩油門」，透過衝在民進黨前面扮演「照妖鏡」角色，讓民進黨種種「大內宣」頓成「泡影」。

第二，江啟臣在上任黨主席後，積極以親美路線做轉型與改革，不僅因怕被「戴紅帽」而取消組團參加海峽論壇，又出席「美台國防工業視訊會議」，表示台灣應充實自身國防戰力、強化與美國的軍事交流，並「以實力換和平」等論調；更藉由此次立法院提案，向各界宣示自己「親美反共」路線。

第三，國民黨連兩次大選失利，黨內分析皆與「親陸」脫不了關係，未免重蹈覆轍，黨中央認為重拾「親美反共」可爭取中間及淺藍選票，讓國民黨在2022與2024選舉中起死回身。

綜觀以上，《中評社》預言，國民黨必須思考自身論述主體性與黨內光譜極廣特性，否則目前黨中央所作所為與前總統馬英九所建立的「九二共識」精神背道而馳，日後恐引發黨內反彈甚至路線分裂。

(中時新聞網)