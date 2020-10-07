在百億補貼、政府文旅消費券等政策的激勵下，大陸十一黃金周旅遊市場全面復甦。全國酒店預訂量比去年同期增長超出50％，其中高星酒店預訂勁增1倍。來自飛豬、淘寶數據顯示，年輕人成為最積極的出遊人群。95後（1995年後出生者）首次成為黃金周出遊主力，占比30％排名第一。同時，三線及以下城市出遊人次占比達60％，人均花費增長55％。

值得一提的是，受到新冠疫情影響最嚴重的湖北武漢，既躋身「國慶假期熱門目的地排行榜」前十，又入圍「熱門客源地排行榜」前十，足以彰顯武漢的文旅號召力，武漢人也越來越喜歡出去看看。

據瞭解，上述目的地、客源地前十排行榜以機票、火車票、酒店、民宿、門票等預訂人次來綜合排名，往年武漢進入Top 10比較少，尤其是熱門目的地和客源地同時進入Top 10更是罕見。相較之下，來武漢玩的人比武漢出去玩的人更多。

到湖北旅遊的除省內遊客外，來自湖南、浙江、北京和廣東的遊客較多。武漢、宜昌、襄陽、孝感、黃岡、荊州、恩施、十堰、黃石和咸寧是湖北省內最愛出遊的前十城市。湖北人最喜愛的長線遊目的地有安徽、廣東、重慶、海南和上海。本地遊及周邊遊成為今年黃金周的新特點，十一本地及周邊遊酒店預訂量比去年同期漲80％，增幅首次超過長線遊。

景區方面，黃鶴樓、荊州方特東方神畫、武漢海昌極地海洋公園、陽新天空之城、荊州小梅沙海洋館、兩江遊覽、東湖飛鳥世界、武漢動物園和武漢園博園是湖北較為熱門的景區。

跨省遊恢復後的首個8天假期，西北西南的自駕遊成為最大黑馬，青海、甘肅、雲南和海南最受歡迎，預訂量比去年同期增長超160％，平均自駕天數達到4天。

上海、廣州和北京成為最熱門的出遊目的地城市。杭州、成都、重慶、深圳、西安、武漢和昆明分列第四至第十位。

(旺報 )