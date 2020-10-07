「台灣國際智慧能源周(Energy Taiwan)」將於2020年10月14日至16日在台北南港展覽1館展出，匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」4大主題，預計吸引萬名國內外產業買主觀展採購。展覽期間配合多場專業研討會，打造全台唯一B2B再生能源產業生態系。今年展出企業包含力暘、元晶(6443)、茂迪(6244)、友達(2409)、有成、系統電(5309)、大亞(1609)集團、車王電(1533)、上緯新能源、沃旭、安能亞太、哥本哈根基礎建設基金及海龍離岸風電計畫等。元晶(6443)及茂迪等業者都將展出MIT高品質、高效能模組及各式太陽能發電系統應用。

全球科技大廠如Facebook、Google、蘋果、微軟等，為響應RE100國際再生能源倡議組織的計畫，預計於2050達成100%再生能源使用，台灣半導體龍頭大廠台積電(2330)亦有參與，可見能源轉型為全球共同目標。

政府宣布六大核心戰略產業，積極推動能源轉型，以太陽能及風能為首，強化台灣「展綠」政策，將台灣打造成「亞洲綠能發展中心」，本年度「再生能源周」再次與「智慧能源周」聯合展出，各縣市政府展示再生能源在地建置的發展與成果。

盤點今年太陽光電年底累積裝置容量6.5GW目標確定跳票，政府力拚2025年20GW達標。為此，行政院成立專案小組由副院長沈榮津領軍，密集召開跨部會會議趕進度，鎖定5000多公頃用地劃設漁電共生專區。經濟部官員透露，可於2021年首季「延後」達到6.5GW目標。

行政院已指示農委會，盤點適合發展太陽光電的土地，「可以做太陽光電的土地或屋頂，儘量來做」；國中小學校教室及風雨操場的屋頂也要做太陽光電，要由台電跟業者配合，「讓業者有足夠的空間」。

(時報資訊)