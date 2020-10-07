美國總統大選進入最後階段，由於投票前夕時常會有意外，改變戰局發展，稱為「十月驚奇」。由於川普確診的消息為美大選增添變數，美股期指聞訊紛紛下挫。對此，資深媒體人黃創夏則在臉書寫下兩句話，並稱「十月驚奇，好戲連臺...」。

川普在美東時間周一下午6時30分，戴著口罩走出華特里德國家軍事醫學中心，之後就搭乘直升機約在近7點時返回白宮。然而當他從南草坪步上台階後，並未立即入內，而是在二樓陽台意外摘掉口罩，行舉手禮。

黃創夏在臉書寫下，「不要低估川普亂搞的能力！不能輕估拜登搞砸的本領！十月驚奇，好戲連臺...」。而他的評論曝光後，不少網友則是紛紛留言寫下，「比肥皂劇還好看」、「好戲連連...好誒」、「驚奇四超人：川普、拜登、習近平、金正恩」。

針對川普病況，白宮醫師康利（Sean Conley）做出解釋，聲稱他現在的身體狀況已符合醫療團隊的出院標準，「雖然他尚未完全脫離險境，不過根據評估與臨床狀態，醫療團隊與我同意總統可以安全返回白宮，並接受全天候照料。」

(中時新聞網)