新冠病毒的疫情改變了人們創作和使用內容的方式。現在常要由分散在全球各地的團隊來合作完成工作、從遠端處理高解析度的內容，同時又要處理多種作業負載，這一切都需要用到大量的運算資源。

NVIDIA（輝達）推出全新NVIDIA RTX A6000 NVIDIA A40，幫助從使用桌上型電腦到資料中心的專業人士，解決這些挑戰及處理企業龐大的作業負載。這兩款GPU 採用 NVIDIA Ampere 架構，擁有全新的RT Core、Tensor Core 和 CUDA 核心，能夠以較前幾代產品更快的速度來加速處理繪圖、渲染、運算與人工智慧（AI）等。

GPU 提供的速度和效能，讓工程師能夠開發出創新的產品、設計師打造出最先進的建築物、科學家發掘突破性的事物，他們無論身處世界任何地方就能達到這些目標。

全球最大建築事務所之一的 Kohn Pedersen Fox Associates（KPF），率先採用NVIDIA RTX A6000 的強大功能，並指出該產品能夠將解析度提高三倍，加快即時以視覺化技術呈現複雜建築模型的速度。

KPF視覺化部門主管Paul Renner表示，使用NVIDIA RTX A6000，將解析度提高兩倍或三倍，極大地加快了即時以視覺化技術呈現城市景觀中大規模複雜建築模型的速度，這種能力令人對它刮目相看。

曾獲奧斯卡獎肯定的視覺特效公司Digital Domain指出，即時光線追蹤與機器學習對創造數位虛擬人的重要性。Digital Domain數位虛擬人事業群總監Darren Hendler表示，Digital Domain在創作即時又極具真實感的數位虛擬人方面領先同業。我們跟Epic Games及NVIDIA合作，不斷突破技術極限。全新的NVIDIA RTX A6000讓我們徹底重新定義了即時光線追蹤和機器學習發展的可能性。

雷諾汽車集團（Groupe Renault）是全球最大的汽車製造商之一，也是電動車新興技術領域的領頭羊。Groupe Renault電腦繪圖與視覺化解決方案部門的 Guillaume Shan 表示，打造下一代乘客用車需要完美的設計及對美學的不懈追求。Renault的設計團隊不斷挑戰極限，利用我們所掌握的每一種工具。我們一直以來都依靠 NVIDIA 技術，以光線追蹤技術所呈現出的逼真畫面來檢視設計概念。全新的NVIDIA RTX A6000超出了我們的預期，在使用光線追蹤技術來呈現車身外部的畫面中，效能提升超過兩倍，讓人留下極為深刻的印象。

包括部分全球頂尖的建築、製造、媒體與娛樂在內的其他早期採用者，皆使用NVIDIA RTX A6000來製作新的內容，包括Predator Cycling是專門生產客製化碳纖維自行車並在美國手工製造的公司，目前正在評估採用 NVIDIA RTX A6000 加速製作流程中各方面的潛力。在使用一些關鍵應用程式之際，效能提升了二到六倍，讓團隊能夠在進行視訊通話的同時，還能進行分析、建模和螢幕畫面共享等作業。

HKS, Inc.是一間頂尖建築設計事務所，他們已看見使用NVIDIA RTX A6000所能創造出的可能性，在即時運行模擬的同時，又能以近乎即時的方式收到客戶對於設計變更的意見，此舉讓他們能夠將實際的建築模擬運行時間，從過去要耗費數天、數週，縮短至只要數分鐘或數小時便可完成。

Framestore 是曾獲奧斯卡獎肯定的英國動畫與視覺特效公司，由於使用全新的NVIDIA RTX A6000、HP ZCentral及NVIDIA Omniverse，可以在遠端工作站環境中對海量資料集進行即時光線追蹤。

NVIDIA RTX A6000及NVIDIA A40憑藉突破性的技術，提供更強大的效能表現，包括第二代 RT Cores：提供較前一代產品高出兩倍的處理量，加上同時運行的光線追蹤、著色和運算功能。第三代 Tensor Cores：提供較前一代產品高出五倍的處理量、稀疏度增加十倍，支援新的 TF32 和 BF16 資料格式。全新的 CUDA Cores：提供較前一代產品高出兩倍的 FP32 處理量，大幅提升繪圖及運算處理能力。48GB 的 GPU 記憶體：單一 GPU 中最大容量的記憶體，使用 NVLink 技術連接兩顆 GPU，可將記憶體擴充到 96GB。虛擬化技術：加入 NVIDIA 虛擬工作站等 NVIDIA 虛擬 GPU 軟體，我們將能大規模地為遠端用戶支援繪圖作業負載和強大的虛擬工作站執行個體，為更高階的設計、AI 及運算作業負載提供更龐大的工作流程。PCIe Gen 4：提供較前一代產品高出兩倍的頻寬、加快資料傳輸到 GPU 的速度，以便在支援 PCIe Gen 4的伺服器和工作站中 （如 Lenovo ThinkStation P620），處理資料科學、混合渲染和視訊串流等用到大量資料的作業負載。

相較於前一代產品，NVIDIA Ampere 架構 GPU 提供了極為優秀的效能表現。Blackmagic、Chaos Group 與 Luxion 等早期試用的軟體合作夥伴指出，用戶使用這些新的 GPU，能明顯感覺到效能提升。

Blackmagic Design 總裁 Dan May 表示，我們使用一般的調色功能以及我們最近基於 AI 的工具，對 NVIDIA RTX A6000 及前一代 GPU 進行測試，比較所測的結果，NVIDIA RTX A6000大幅提升效能的成績給我們留下了深刻印象。它的 48GB 主記憶體明顯增強了 Blackmagic RAW 8K 和 12K 攝影機的工作流程，可以更流暢地進行剪輯和調色工作。

Chaos Group產品管理部門副總裁Phillip Miller表示，NVIDIA Ampere對我們所有 GPU 光線追蹤作業來說，可謂一大福音，在比較 RTX 3080 和 RTX 2080 時，V-Ray GPU及Project Lavina 的效能提高了超過兩倍。我們的用戶如今只要使用一張繪圖卡，就能在 HD 解析度的情況下，進行即時、100％ 的光線追蹤作業。

採用 NVIDIA RTX A6000及NVIDIA A40的新系統包括BOXX、Dell（戴爾）、HP（惠普）及 Lenovo（聯想）在內的全球頂尖系統製造商，預計將推出多款採用 NVIDIA RTX A6000 的工作站產品。

包括 Cisco （思科）、Dell、Fujitsu （富士通）、Hewlett Packard Enterprise（慧與科技）及Lenovo（聯想） 在內的全球頂尖系統製造商，預計將推出多款採用 NVIDIA A40 的伺服器產品。

自2020年12月中旬開始，將可透過包括 PNY（必恩威）、Leadtek（麗臺科技）、Ingram Micro（英邁）、Ryoyo在內的通路合作夥伴，以及NVIDIA官網購買 NVIDIA RTX A6000。2021年初開始將可透過全球 OEM 工作站和伺服器廠商購買NVIDIA RTX A6000及NVIDIA A40。2021年初開始將支援包括NVIDIA虛擬工作站在內的NVIDIA虛擬GPU軟體。

(工商 )