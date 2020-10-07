全球越來越多人使用非接觸式支付，因為它簡單、快速且衛生。尤其在新冠肺炎疫情之際，該技術的接受度和普及率大幅提升。除了ATM及信用卡，對所謂穿戴式裝置的需求也日益高漲。現在，傳統腕錶或金屬製的豪華款手錶將首次配備非接觸式支付功能。為此，瑞士商Winwatch公司以幾乎難以被看見的方式將英飛凌科技股份有限公司（Infineon）的微型安全晶片整合至其專利的藍寶石水晶STISS技術中，該晶片可在數毫秒內利用射頻實現快速安全的支付交易。

Winwatch執行長Alex Kalbermatten表示，在結帳時，手錶能快速穩定地連線到讀取器，是客戶接受度的重要關鍵。就無線品質來說，英飛凌超越市場上現有的所有其他解決方案。舉例來說，我們透過了整合非接觸式晶片而開發的藍寶石水晶錶面，能將每只手錶－從機械式的傳家寶到金屬運動手錶－變身為非接觸式支付裝置，而且全都無須電池。

英飛凌支付與票證解決方案產品線負責人Bjorn Scharfen表示，無論是使用典型的卡片，或像是戒指或智慧穿戴式裝置等時尚配件，都能透過英飛凌的晶片創新技術，連結現實世界和數位世界，實現簡單、安全且衛生的支付交易。憑藉我們的安全性和非接觸式專業知識，以及高能效的晶片設計，在此成長市場中扮演領導者的角色。

在非接觸支付方式中，最廣泛使用的仍是信用卡及簽帳卡。根據調研機構ABI資料指出，現今使用的所有卡片中有三分之二為非接觸式卡片，其市占率預計至2025年將成長到80％以上。市場研究人員預估，2020年全球還將出貨19億張非接觸式卡片。具有支付功能的穿戴式裝置需求也在不斷成長。有研究指出，在歐洲，超過75％的Mastercard交易為非接觸式交易。使用智慧型手機和穿戴式裝置進行的支付交易已在一年內翻倍成長，從 7％提高到14％。

英飛凌擁有超過47％的市佔率，是全球第一大卡片支付晶片和非接觸式技術的領導者。這間總部位於德國慕尼黑的半導體製造商在奧地利格拉茲擁有非接觸式技術能力中心。

非接觸式支付解決方案需要半導體技術、加密和類比無線電技術的三重整合。無論是卡片、手錶、戒指或鑰匙圈，整合式晶片都扮演著核心角色。

這是一部尺寸只有幾平方毫米的迷你電腦，透過小型天線啟動及控制客戶與金融機構之間的所有通訊。在大約200毫秒（相當於人類眨眼的時間）內，晶片透過個人簽章驗證裝置之真實性，並建立卡片資料、支付金額和支付地點的密碼文件。驗證成功後，銀行便能確認支付予讀取器。

卡片或穿戴式裝置與讀取器之間的通訊係採用NFC（近場通訊）技術，在2到10公分的距離內，該晶片僅利用讀取器的能量場即可進行計算、加密和傳輸資料。

(工商 )