NBA》鵜鶘前教頭簡崔加盟國王 擔任華頓副手 09:372020/10/07 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前鵜鶘隊總教練簡崔，受邀擔任國王總教練華頓的首席助理教練。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據知名記者Marc Stein報導，前鵜鶘隊總教練簡崔已經正式與國王隊達成協議，將成為教頭華頓的首席助理教練。 美國媒體先前曾報導，七六想邀請簡崔擔任球隊新任總教練瑞弗斯的首席助教，不過，簡崔和國王現任總教練華頓曾在勇士的合作經歷，讓國王很快就與簡崔達成協議。 在執教鵜鶘的5個球季，簡崔帶領球隊打出175勝225敗的戰績。由於球員經常受到傷病困擾，簡崔在5年共用了140套先發陣容。本季鵜鶘在確定無緣闖進季後賽之後，在合約還剩1年的情況下宣布拔掉簡崔的兵符。 (中時 ) #簡崔 #鵜鶘 #國王 #華頓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正修盃全國咖啡Barista賽 73選手同台競技 18:372020/10/06 寶島 「最亮麗中韓口譯」補教名師魯水晶 獲選2020年國慶主持人 08:112020/10/06 娛樂 《電腦設備》凌華助加速AI部署 MEC伺服器獲認證 10:172020/10/06 財經 NBA》瑞弗斯加盟七六人 找回屬於自己的風格 08:422020/10/06 體育 我見我思：崔慈悌》要跟著川普賭嗎 19:522020/10/06 名家 丁寧《孤味》變身「佛系小三」 讚龍劭華「本身就是戲」 17:562020/10/06 娛樂 生華科膽管癌新藥期中分析達標 加速獲得藥證上市 19:162020/10/06 財經 華春瑩期盼 美患者獲總統級治療 04:102020/10/06 兩岸要聞 虧老爸龍劭華太騷 陳璇復古配件酷玩穿搭 07:152020/10/06 娛樂 MLB》賈吉、史坦頓開轟 洋基9比3勝光芒 12:282020/10/06 體育 體育熱門新聞 法網》5小時馬拉松大戰勝出 阿根廷小巨人首闖4強 - 體育 NBA》詹眉聯手摘50分 湖人滅火3比1聽牌 - 體育 NBA》詹皇當心了 今年再輸就變成韋斯特 - 體育 法網》又誤擊線審 喬帥緊張中晉級 - 體育 NBA》林書豪訓練視頻展示成效 新東家尚未確定 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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