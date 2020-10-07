根據知名記者Marc Stein報導，前鵜鶘隊總教練簡崔已經正式與國王隊達成協議，將成為教頭華頓的首席助理教練。

美國媒體先前曾報導，七六想邀請簡崔擔任球隊新任總教練瑞弗斯的首席助教，不過，簡崔和國王現任總教練華頓曾在勇士的合作經歷，讓國王很快就與簡崔達成協議。

在執教鵜鶘的5個球季，簡崔帶領球隊打出175勝225敗的戰績。由於球員經常受到傷病困擾，簡崔在5年共用了140套先發陣容。本季鵜鶘在確定無緣闖進季後賽之後，在合約還剩1年的情況下宣布拔掉簡崔的兵符。

(中時 )