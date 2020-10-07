經濟委員會今(7)日邀請農委會主委陳吉仲就「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對我國養豬產業影響」、「養豬產業提升政策措施及如何達到HACCP規範標準」及「率水土保持局局長就該局官員貪瀆弊案」提出報告並備質詢，然而會議開始時相關單位卻未將簡報準備妥善，現場委員直呼「太離譜」「史上頭一遭」。

今日農委會於立院做「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對我國養豬產業影響」的報告，但會議開始時簡報「仍在路上」，農委會主委要求現場委員稍待片刻。

國民黨立委楊瓊瓔表示，為了國人健康當然願意等，但真的是「史上頭一遭」，農委會需要深刻檢討。

國民黨立委林奕華表示，第一次看到會議開始結果報告還沒來，根本是漠視國會，直呼太離譜。

現場等待5分鐘後簡報送到，首位質詢的國民黨立委林為洲要求陳吉仲為耽誤大家時間道歉，陳吉仲也同意願為自己的作業疏失向各位委員道歉。

(中時 )